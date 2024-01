Comuni e Società della salute. Servizio civile per 49 giovani

COMPRENSORIO

Pubblicato il bando per la selezione di 49 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale che prenderanno servizio nei comuni di Santa Croce, Castelfranco, Montopoli, San Miniato, Santa Maria a Monte, Fucecchio, Empoli e Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa. I progetti hanno durata di 12 mesi con un orario di servizio di 25 ore settimanali e un assegno mensile di 507,30 euro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 14 del 15 febbraio 2024. Tutta la documentazione e gli aggiornamenti relativi al bando, al calendario dei colloqui e all’esito delle selezioni sono pubblicati sulla pagina dedicata sul sito del Comune di Santa Croce, che è ente capofila dei progetti. I progetti dell’ente, relativi ai settori dell’educazione, della promozione culturale, dell’assistenza e dell’orientamento ai servizi pubblici, prevedono l’inserimento di operatori volontari nei centri di aggregazione per infanzia, adolescenza, giovani e famiglie, nelle biblioteche e negli archivi, negli sportelli comunali e nei servizi per cittadini anziani e disabili.