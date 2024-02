Comune, il piano delle opere. Sarà un 2024 di cantieri: "E le tariffe restano invariate"

VOLTERRA

Nessun ritocco alle tariffe nel bilancio di previsione 2024: "Restano invariate tutte le aliquote e strutture tariffarie in vigore - dicono il sindaco Giacomo Santi e il presidente del consiglio Renato Barbafiera, con delega al bilancio - parliamo di Imu, addizionale Irpef e canone unico. Vengono modificate le tariffe relative alle pratiche edilizie i cui importi finali restano nella media di quanto applicato da altre amministrazioni. Invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale e dei parcheggi. Sulla Tari si precisa che le previsioni saranno basate sui dati effettivi del 2023, che saranno deliberati entro il 30 aprile". Sul fronte delle opere pubbliche non è prevista la stipula di nuovi mutui. "Sono in fase di ultimazione il parcheggio a Saline, proseguono i lavori del centro diurno all’ex scuola Santa Chiara e del campo sportivo dei Leccetti e saranno inseriti i seguenti interventi, non appena ottenute le progettazioni: efficientamento della piscina comunale, intervento valutato per una cifra intorno ai 2 milioni e mezzo di euro che speriamo di poter finanziare con il bando regionale in uscita, per una copertura del 90%. Per l’ascensore per il parco Fiumi, stiamo lavorando con la soprintendenza per poterlo inserire nella richiesta di fondi che la stessa soprintendenza sta per inoltrare al ministero. La realizzazione è stata posticipata al 2026 – spiegano gli amministratori – Un altro intervento sarà la realizzazione di una nuova area camper. Lo spostamento dell’area libererà spazio per poter rendere realizzabile un parcheggio su due piani a Docciola. In previsione la riqualificazione e l’adeguamento dello stadio e, per il 2025, la riqualificazione di piazzale XXV Aprile".