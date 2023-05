Comune cerca artista per realizzare murale a Fauglia e in Germania

Opportunità internazionale per giovani artistici che avranno la possibilità di esprimere la loro arte prima a Fauglia – nel cuore della colline pisane – e poi addirittura in Germania. I Comuni gemellati di Fauglia – guidata dal sindaco Alberto Lenzi – e quello di Gmund (in Germania) hanno partecipato nel novembre 2022 ad un avviso pubblico dell’ Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa per la concessione di contributi per la realizzazione di un progetto di valenza internazionale da realizzarsi nel biennio 2022-2023. Quindi ci siamo. Di cosa si tratta e come si svolgerà questo progetto? E qui entra in campo la ricerca dell’artista. Le due amministrazioni hanno presentato assieme un progetto denominato: "Street art for the Future" che prevede l’esecuzione di due coppie di murales (da replicare in entrambi i comuni, quello nella provincia pisana e l’altro in Germania) proposti da un team di giovani artisti di strada sul tema "Città e comunità sostenibili" con riferimento all’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Il progetto ha ottenuto il finanziamento ed è per questo che è in pubblicazione il bando per l’individuazione dell’artista o degli artisti che eseguiranno i murales: uno a Fauglia e lo stesso verrà ripetuto nella cittadina gemellata di Gmund, il tutto a spese dell’amministrazione. Così l’arte creerà un "ponte" immaginario e carico di significato tra queste due realtà lontanissime che si sono gemellate condividendo valori e tradizioni.

"I due artisti – spiega l’amministrazione comunale attraverso una nota – avranno la possibilità di esprimere la loro arte nelle due cittadine e si incontreranno in occasione degli scambi culturali che avverranno a settembre e ottobre prossimi". Tutti i dettagli e la modulistica per candidarsi sono disponibili sul sito dell’amministrazione comunale.

C.B.