Comune apre Sportello antiviolenza nella sede del Polo sanitario

SANTA MARIA A MONTE

Il taglio del nastro l’8 Marzo, giornata dedicata alla donna. Ma lo Sportello antiviolenza che il Comune di Santa Maria a Monte ha voluto nella sede del Polo sanitario di via San Michele, diventerà operativo ad aprile (tutti i giovedì dalle 9 alle 11). A gestirlo sarà l’associazione Frida. "L’importanza e valenza di questo Sportello – spiega la sindaca Manuela Del Grande – è stata riconosciuta anche dalla Prefettura di Pisa, che lo ha inserito nelle iniziative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza contro le donne quale elemento aggiuntivo della rete per la presa in carico delle vittime sul territorio". All’inaugurazione è intervenuta la prefetta Maria Luisa D’Alessandro che ha tagliato il nastro insieme alla sindaca Del Grande ed Elisa Forfori responsabile di Frida. Presente la comandante della compagnia carabinieri di San Miniato, maggiore Francesca Lico. Sono intervenute Patrizia Salvadori e Barbara Tognotti dell’Asl Toscana Nord Ovest.

"Ho lavorato sul tema fin dai primi giorni del mio mandato, partecipando ai tavoli specifici sul tema e studiando un percorso strutturato, per l’attivazione di uno sportello antiviolenza nel nostro Comune, che oggi si realizzerà grazie al supporto dell’associazione Frida – le parole di Del Grande – Ringrazio la prefetta per la sua presenza all’inauguraizone e per averlo ricordato nel suo intervento. Lo Sportello vorrà diventare un punto capillare e accessibile, un servizio di ascolto, accoglienza e uscita da situazioni drammatiche, soprattutto in questo momento dove si assiste ad un aumento di richieste di aiuto e al moltiplicarsi dei casi di violenza sulle donne. E dove le donne spesso non hanno la forza di denunciare". Lo Sportello antiviolenza offrirà servizi quali colloqui di accoglienza e sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, consulenza e assistenza legale in ambito civile, penale, minorile e psicologica. Sarà sempre attiva una linea telefonica di ascolto.