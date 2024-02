Comune affida alla Pro Loco la gestione dei servizi di informazione turistica

MONTOPOLI

Il Comune di Montopoli ha affidato "i servizi di informazione e di accoglienza turistica per il periodo 1 marzo-31 ottobre 2024 all’associazione Pro Loco di Montopoli che coopera per la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali e del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali" I particolari dell’affidamento sono specificati dettagliatamente in un apposito disciplinare di incarico. L’importo complessivo che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Capecchi corrisponderà alla Pro Loco è di 8mila euro.