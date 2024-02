Comunali, Rocchi rilancia: "Il terzo mandato qui?. La campagna elettorale non cambia di una virgola"

CAPANNOLI

La sfida per le prossime elezioni amministrative a Capannoli si gioca tra due donne: la sindaca uscente Arianna Cecchini e Silvia Rocchi a capo di una coalizione civica che ha ricevuto il sostegno di Italia Viva, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Silvia Rocchi, è di questi giorni l’annuncio da parte della sindaca uscente di candidarsi per il terzo mandato.

Come commenta questa notizia?

"Non mi piace parlare in termini generici, non tutte le amministrazioni sono uguali, tuttavia 15 anni di seguito alla guida di un comune come il nostro sono tanti e non sono affatto sicura che questo significhi “fare il bene comune“. La mia, anzi la nostra, campagna elettorale non cambierà di una virgola. Il nostro intento è far comprendere ai cittadini di Capannoli e Santo Pietro l’importanza di un cambiamento di gestione che vada realmente nell’interesse della comunità, che ascolti davvero le necessità e i desideri dei cittadini, che sia competente e autorevole, che lavori con una visione e che comunichi in modo trasparente".

Qual è la forza che arriva dal mondo civico?

"La nostra forza sta nel fatto che siamo animati unicamente dalla volontà di servire i cittadini, senza necessariamente aderire a una ideologia di destra o di sinistra. Noi siamo liberi! Abbiamo piena autonomia decisionale perché l’unica cosa che conta è il bene del nostro territorio; non dobbiamo sottostare a nessuna indicazione partitica e non porteremo avanti quella politica clientelare o di parte alla quale ci hanno abituati".

Nelle prossime settimane si entrerà nel vivo della campagna elettorale, quali saranno le fasi?

"Ho scelto di ufficializzare la mia candidatura con molto anticipo perché per me è importante ascoltare i cittadini e continuerò su questa strada. È l’unico modo per capirne i problemi, per accoglierne i consigli e per tradurli in beneficio comune. Più avanti la campagna si intensificherà e noi ne seguiremo step by step le fasi, ma il focus è sempre quello: fare l’interesse dei cittadini, finalmente! Ascolto, inclusione, futuro!"

Lei proviene dal mondo imprenditoriale, cosa è mancato al commercio di Capannoli?

"Manca principalmente la capacità di ascolto da parte delle istituzioni. Il commercio ha bisogno di un’amministrazione visionaria, lungimirante e molto propositiva, oltre che in grado di capire quali sono le difficoltà di chi lavora in proprio e quindi cercare di andargli incontro, non di vessarlo. Ho parlato molto con i commercianti di Capannoli e Santo Pietro, anche durante i miei 4 anni alla guida dell’Associazione che li rappresenta, e ora sto dialogando molto anche con le altre aziende. Nel nostro programma, infatti, la politica commerciale e di sviluppo delle imprese avrà un peso enorme, perché il commercio e l’impresa sono i motori trainanti di un comune che voglia attrarre persone e capitali".

Come si immagina Capannoli e Santo Pietro tra 5 anni?

"Sotto la nostra guida, saranno diventati due paesi più sicuri e più belli; immagino che avranno recuperato la loro identità anche attraverso la valorizzazione della cultura, delle eccellenze e dei nostri territori. Li immagino ricchi di aziende e di negozi. E per finire, immagino un Santo Pietro protagonista: non più una frazione ma il borgo di Capannoli, anzi, uno dei borghi più belli d’Italia".