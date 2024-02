Comunali, guerre interne. E tanti nomi ancora in ballo

Non c’è pace per le segreterie di partito di centrosinistra e centrodestra della Valdera che in molti casi fanno fatica a trovare nuovi nomi disponibili a candidarsi o, nel peggiore dei casi, sono spaccate sulla scelta del cavallo su cui puntare. E dopo annunci, smentite e accuse, in queste ultime ore è calato il silenzio su molti fronti, mentre il lavoro dietro le quinte è assai intenso.

Partiamo dalle spaccature all’interno dei partiti o movimenti. E iniziamo dalla più clamorosa, quella del Pd di Capannoli. Secondo i ben informati, si sta consumando un braccio di ferro tra il fronte di Arianna Cecchini, sindaca uscente e in gara per il terzo mandato e quello che a sorpresa, ha appoggiato Barbara Cionini, smentendo di fatto la candidatura della Cecchini. La prima cittadina ha contestato le votazioni dell’assemblea “come un colpo di mano“ e ha invocato le primarie. Proprio su questo punto potrebbe insistere la nuova assemblea di Capannoli che dovrebbe tenersi giovedì. E gli esiti della consultazione non sono scontati visto l’attrito tra le due fazioni. Grattacapi anche per il Pd di Ponsacco che ancora non ha espresso il proprio candidato. Tra i vari nomi che sono spuntati in questi giorni dalla cittadina del mobile, ci sarebbe anche quello di Alessio Giani. Ma dal diretto interessato non arrivano conferme e non è chiaro se è tornata la pace tra l’ala socialista del Pd ponsacchina con il resto del gruppo Dem.

Sempre per rimanere a Ponsacco, anche il centrodestra è in stand-by. Anche qui il gossip aiuta a ricostruire un quadro, seppur ancora nebuloso. Si parla di un nome già individuato dal centrodestra, Gabriele Gasperini, ma non ci sarebbe ancora il via libera. E l’attesa sembra ancora lunga.

A Pontedera infine, sembra ormai in dirittura d’arrivo la candidatura di Matteo Bagnoli in quota FdI. Da settimane infatti era atteso l’annuncio, ma l’attesa è stata vana. Ora, dalle stanze regionali, sembra arrivato il momento giusto e giovedì o venerdì dovrebbe giungere il disco verde.