Capannoli (Pisa), 13 giugno 2020 - È un giorno di festa per il cane Otto, per il suo padrone Massimo Gennai e per tutta la sua famiglia. Tutti uniti intorno ad un tavolo apparecchiato a festa oggi si celebreranno i primi otto anni di questo simpatico Staffordshire bull terrier con tanto di cani a tavola ognuno con il suo bavaglio personalizzato (oltre ad Otto in casa ci sono altri due Staffy, la figlia Saki di 4 anni e Zara di 14 anni e mezzo), e poi un particolare dolce per cani preparato dalla moglie di Massimo con farina di riso, uova, banane, mele e miele e un palloncino con il numero otto.

"Nella mia vita, fin da bambino, ho avuto tanti cani, sono nato con la loro compagnia ma con Otto, nato esattamente otto anni fa, si è creato un rapporto unico, ecco perché voglio festeggiare al meglio questo giorno – spiega il suo padrone Massimo Gennai, capannolese e ragioniere di professione –. Con Otto ci sono entrato in simbiosi, oltre alle gare di bellezza e di agility che abbiamo condiviso in questi anni tra noi c’è un sentimento di vero amore, inspiegabile a parole". Gennai dal 2014 al 2018 ha girato l’Italia con il suo cane partecipando a innumerevoli gare di bellezza riscuotendo inaspettati successi. "Ha conquistato il titolo di campione Sammarinese nel 2018 e quello di campione internazionale ad Innsbruck senza mai diventare, a causa delle strane logiche che muovono questo mondo, campione italiano, ma per me, Otto, è già campione, di vita e di simpatia" ammette il suo padrone Massimo, che con Otto ha lasciato le gare di bellezza, per affacciarsi da qualche anno al mondo dell’agility.

«È molto più bello e divertente – spiega – si è creato un binomio e un feeling unico tra me e il cane ed è simpaticissimo che quando corre abbaia. Sembra un cane aggressivo all’apparenza ma è il cane più dolce che esista, soprattutto con i bambini". E poi la vita di casa. "Mi segue ovunque vado, mi aspetta quando faccio la doccia – confessa Massimo – e poi è un gran golosone. Nell’orto mi mangia di tutto pomodori, cetrioli, susine e adesso ha imparato anche a far cascare le pere dall’albero colpendo l’albero con le zampe, e poi le mangia. Ma come faccio a brontolarlo? È irresistibile. Non so perché ma riesce a rallegrare anche le mie giornate più difficili, quando torno a casa e mi saluta mi passa tutto, ecco perché provo così tanto affetto per lui".