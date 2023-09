Composizione delle classi a Castelfranco: "La maggioranza è italofona" - Critiche

La composizione delle prime classi alla scuola Media di Castelfranco non sarebbe bilancia considerando che in due di queste, su 19 alunni in totale, gli alunni stranieri sono uno in una classe e 2 nell’altra, mentre in altre due classi il totale degli alunni non italiani è, rispettivamente, di 14 e 12. A sollevare la questione è un genitore che ha scritto alla nostra redazione. "Il razzismo non ha niente a che fare con le preoccupazioni di noi genitori – scrive Luca Milani – Ciò che ci ha preoccupato sin da subito è che con una presenza così massiccia di ragazzini originari di altre culture le due classi potessero rimanere indietro nei programmi scolastici. Alla riunione che c’è stata martedì con preside e docenti, anche se non c’era nessuno dei professori delle classi con presenza massiccia di alunni stranieri, siamo venuti a sapere che queste due classi non seguiranno lo stesso programma delle altre due proprio per la presenza di tanti alunni stranieri. Inoltre, questi professori non faranno colloqui in presenza con i genitori ma soltanto da remoto. Neppure questa decisione mi sembra giusta visto che sarebbe opportuna una conoscenza di persona, almeno per il primo anno".

La risposta del dirigente scolastico Sandro Sodini: "Le classi sono state formate seguendo i criteri deliberati dal consiglio di istituto". "I numeri sono differenti – aggiunge Sodini – perché la maggior parte degli alunni stranieri sono italofoni, cioè sono nati e cresciuti in Italia, conoscono la nostra lingue e hanno frequentato Infanzia e Primaria qui. Quando si formano le classi andiamo a vedere lo storico degli alunni e così abbiamo fatto. Mentre rispettiamo la distribuzione dei non italofoni nelle varie classi. Per quanto riguarda i colloqui è probabile che la modalità sarà on line, ma lo decideranno i singoli consigli di classe. E, comunque, come ho detto alla riunione, qualora la famiglia ritenessero opportuno un colloquio in presenza per mille motivi questa disponibilità c’è sempre stata. Infine, è dal 2012 che le sezioni C e D effettuano una differente gestione della didattica per matematica e scienze con gruppi misti in base alle competense. Nella A e nella B questo non avviene per scelta dei docenti".