Commercio, il vertice. Natale sì, capodanno no: "Progetto sosta gratis"

La città di Pontedera tornerà ad accendersi per il periodo natalizio mentre si va verso l’annullamento del concerto di Capodanno. Nell’incontro che si è tenuto ieri mattina tra i rappresentanti del Centro commerciale naturale e l’amministrazione comunale si è parlato anche delle iniziative e proposte da prendere in esame per venire incontro al commercio cittadino, che come in altre parti d’Italia, sta attraversando un momento difficile. E le chiusure di alcune attività, più o meno storiche, ne sono la più limpida dimostrazione. Ecco che il sindaco Matteo Franconi e l’assessore al commercio Alessandro Puccinelli hanno deciso di incontrare le tre principali associazioni di categoria per fare il punto in vista dell’autunno e del periodo natalizio.

"Siamo stati convocati per analizzare la situazione che riguarda il commercio e dei prossimi eventi che saranno organizzati in città – spiega Alessandro Lonsi, presidente del Ccn We Are Pontedera – nell’occasione abbiamo proposto di istituire parcheggi gratuiti per chi viene a fare shopping a Pontedera. Una proposta che è stata accolta ma dobbiamo capire con quali modalità riusciremo a metterla in pratica. Sostanzialmente l’idea è quella di non far pagare il parcheggio a chi compra nei negozi e negli esercizi del centro".

Il Ccn già nei mesi estivi si era fatto avanti proponendo, e realizzando, un maxi allestimento granata in centro, con dei teli sospesi a coprire il corso e delle installazioni a tema nelle principali piazze cittadine. Un allestimento che è stato tolto nelle scorse settimane in attesa delle installazioni natalizie. "Abbiamo parlato anche del Natale – dice Lonsi – ci è stato comunicato che il centro sarà allestito con un nuovo format e ci sarà un bell’allestimento. Siamo molto contenti di questo. Perché il centro deve essere attraente in un momento così importante per il commercio come il Natale".

E sulla scelta di non organizzare quest’anno il concerto di Capodanno sul piazzone, il Ccn approva: "Appoggiamo la scelta di non festeggiare in piazza l’ultimo dell’anno in solidarietà verso Gaza è stato un incontro molto positivo e si ringrazia l’amministrazione per aver accettato quanto chiesto".