Commercio, il rilancio. Sicurezza, feste e progetti. Le richieste del Ccn

A tre mesi dalla ricostituzione, il Centro commerciale naturale si muove unito e compatto tra i bilanci di questi primi mesi e verso nuove sfide. Dopo tanti anni adesso i negozianti sembrano parlare ad una sola voce. Nella serata di mercoledì i commercianti si riuniti per fare un bilancio del progetto We Are Pontedera e per fissare i prossimi obiettivi, oltre che per discutere di iniziative e problematiche legate alla sicurezza in centro. Il progetto We Are Pontedera, che ha raccolto 67 attività partecipanti, è confermato nei suoi scopi ma "per visioni diverse – dicono i commercianti – con chi ha iniziato il percorso di comunicazione, Simone Sergio Company, abbiamo deciso di proseguire questo percorso con una nuova agenzia, la 016 Studio, a cui affideremo il progetto, ringraziando Simone per tutto quello fatto fino ad ora e augurandogli il meglio per il suo futuro".

Nell’occasione il direttivo del Ccn ha presentato ai commercianti Pontedera Carnaval, la festa di carnevale di sabato 10 febbraio organizzata dall’amministrazione comunale. "Abbiamo sottolineato ancora una volta l’importanza di avere un’associazione come il Ccn che si confronta con gli organizzatori – spiega il presidente del Ccn, Alessandro Lonsi – insieme alle associazioni di categoria abbiamo ottenuto l’apertura delle strade del centro fino alle 13, in modo da avere tutto il sabato mattina di lavoro in condizioni di normalità". Inoltre, per la festa di carnevale di sabato 10 febbraio, è stato lanciato un concorso che assegnerà il premio alla miglior vetrina. Il tema scelto è quello delle stelle filanti e per partecipare al concorso, la cui giuria sarà formata dal sindaco Matteo Franconi, dal vicesindaco Alessandro Puccinelli, dai due rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti e dall’organizzatore Leonardo Brogi, basterà inviare una foto della vetrina entro venerdì 9 alle ore 20. La premiazione avverrà durante la festa del 10 da Cristina Gatto, la cosplay Crimeow. "Queste feste, halloween e carnevale, ci piacciono – dicono – sono molto utili perché partono dal primo pomeriggio e arrivando fino a sera riescono a portare tante famiglie in centro".

Ma il Ccn vuole andare oltre. Si è parlato anche delle criticità legate alla sicurezza in centro e agli ultimi episodi che si sono registrati. Queste verranno riportate in un confronto che il Ccn chiederà all’amministrazione comunale e al nuovo comandante della Polizia Locale.