Commercio, il piano per il rilancio. Sosta scontata e sostegno agli affitti

PONTEDERA

Dagli aiuti per gli affitti agli sconti sui parcheggi in centro fino alle idee sul Natale. Ieri mattina una delegazione di Confcommercio ha incontrato il sindaco Matteo Franconi e l’assessore al commercio Alessandro Puccinelli per mettere a punto un pacchetto di interventi, finalizzato a sostenere le attività commerciali già presenti a Pontedera e incentivare nuove aperture, secondo un piano concreto per dare una scossa positiva e riportare l’attenzione sul commercio di vicinato, botteghe, negozi e locali vanto della città e punto di riferimento per intere generazioni. "La desertificazione commerciale e la visibile presenza di fondi vuoti è purtroppo una realtà che riguarda anche Pontedera e serve intervenire con urgenza per provare a intervenire subito la rotta" dice il presidente di Confcommercio Pontedera, Lorenzo Nuti.

"Da qui la necessità di un confronto tempestivo con i vertici dell’amministrazione comunale, a cui abbiamo presentato le nostre proposte e condiviso l’obiettivo di dare nuovo slancio al tessuto commerciale: non possiamo che apprezzare la disponibilità di sindaco e vicesindaco a collaborare e condividere con noi alcuni interventi di rilancio". Una prima idea messa sul tavolo riguarda l’offerta di un contributo per chi voglia aprire un’attività e l’impegno a snellire le procedure e a creare un percorso preferenziale per chi vuole aprire un negozio per fornire zero intoppi e massima velocità. "Confcommercio metterà a disposizione la sua esperienza offrendo consulenze gratuite a tutti i nuovi imprenditori" aggiunge il referente dell’associazione, Luca Pisani. Un’altra proposta è quella di prevedere sconti diretti sui parcheggi per tutti coloro che effettueranno acquisti nei nostri negozi di vicinato, con lo scontrino degli acquisti che diventerà un piccolo pass per il parcheggio, riducendo o addirittura azzerando il costo della sosta. E sul Natale il Comune ha assicurato risorse importanti per un Natale "all’altezza e accattivante". "Non solo luci, ma l’obiettivo è realizzare un’atmosfera unica che attiri visitatori" ha detto l’assistente di direzione Alessio Giovarruscio. Nel prossimo incontro si parlerà della ‘messa a terra’ di questi e per ulteriori interventi.