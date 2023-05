Commercio e opportunità digitali, negozianti a lezione di web e social

I nuovi strumenti digitali per affrontare al meglio il mercato e rafforzare la competitività. Il Comune grazie al contributo della Regione, ha organizzato un corso gratuito. Il progetto, realizzato in collaborazione con l’azienda di formazione NKey, è strutturato in sei incontri di due ore ciascuno, tutti in presenza, tenuti da docenti qualificati, che hanno preso avvio il 27 aprile e termineranno il primo giugno prossimo. Ogni incontro è stato programmato per fornire ai partecipanti le conoscenze essenziali sui nuovi strumenti del mondo digitale ed in particolare i social network.

Il corso costituisce un progetto pilota che in questa prima edizione è stato rivolto, in accordo con il Centro Commerciale Naturale di Santa Croce, ai commercianti del centro storico con l’obiettivo di testarne efficacia e interesse, nell’ottica di riproporre il corso estendendolo alla partecipazione dei commercianti che saranno interessati. Promuovere la formazione di competenze digitali significa dare la possibilità di comunicare in maniera efficace utilizzando, con consapevolezza e attenzione alla tutela della privacy e dei dati personali, i social network e i servizi di messaggistica finalizzandoli all’incremento della propria attività imprenditoriale. "Il contributo che il Comune ha ricevuto dalla Regione Toscana – dice il sindaco Giulia Deidda – ci permette di offrire gratuitamente ai nostri commercianti un’opportunità che reputo molto interessante e soprattutto utile per riuscire a promuovere le proprie attività commerciali nei nuovi ambienti digitali riuscendo a sfruttare tutti i mezzi di comunicazione che oggi sono ormai divenuti strumenti indispensabili per tutti".

"Una grande opportunità per i nostri commercianti che potranno così aggiornare le proprie competenze riguardo all’utilizzo dei nuovi media digitali per promuovere, nel migliore dei modi, le proprie attività". chioda l’assessore Bocciardi.