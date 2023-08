Commercio, aria di crisi. Negozianti al lavoro su un progetto di rilancio per Pontedera

Pontedera (Pisa), 1 agosto 2023 – Con la fine di luglio è tempo di bilanci per il commercio pontederese. Alcuni commercianti hanno lamentato una scarsa affluenza durante le serate di shopping sotto le stelle, a cui nei giorni scorsi sono seguite le critiche dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia. Si è parlato anche di "città morta". Non è d’accordo l’amministrazione comunale.

«Forse chi ha fatto queste critiche non è mai venuto in città durante queste serate di luglio – risponde il vicesindaco e assessore al commercio, Alessandro Puccinelli – soprattutto il giovedì nel corso si faceva fatica a passare. Poi c’è da contestualizzare il momento economico, difficile a livello nazionale e con uno scontrino medio diminuito del 20-30%. Lamentarsi e basta non solo non serve a niente ma diventa anche deleterio per la città. Apprezzo invece chi si sta dando da fare per provare a rilanciare il nostro commercio".

Dalla volontà di alcuni commercianti di Pontedera è nato infatti un progetto per rivalorizzare il centro città, presentato nei giorni scorsi al sindaco Matteo Franconi e al vicesindaco Puccinelli. La volontà è quella di creare un brand rappresentativo di Pontedera per promuovere il commercio attraverso i social e realizzando più eventi caratteristici. "Abbiamo preso atto di questo progetto – dice Puccinelli – e come amministrazione siamo intenzionati a finanziarlo se ci saranno alcune garanzie. Vorremmo che questo disegno sia quanto più diffuso e condiviso possibile e che sia a lungo termine, con una programmazione lungimirante almeno per i prossimi cinque anni. Sicuramente i commercianti dovranno essere i protagonisti, dovranno mettere a disposizione le loro idee, le loro proposte, il loro tempo per un interesse comunitario".

Di questo contenitore di idee, proposte e voglia di ripartire dopo anni difficili se ne è parlato anche ad una riunione nella Villa Crastan in cui si sono riuniti questi commercianti e gli attuali esponenti del Centro commerciale naturale. Quel Ccn guidato da Giacomo Baldini che negli ultimi anni, caratterizzati anche dalla pandemia, è rimasto in ombra. "La nostra volontà – dice Giacomo Baldini, presidente dell’attuale Ccn – è quella di trovare un punto d’incontro tra la volontà dell’amministrazione e dei nostri associati, cioè di tutti i commercianti compresi tra il ponte Napoleonico e la stazione, tra la ferrovia e il fiume. Noi come Ccn siamo più che contenti di questo progetto, va tutto bene ciò che cerca di valorizzare la città". Adesso andrà trovato un equilibrio tra il Ccn ed i promotori di questo nuovo progetto, con la speranza che si possa arrivare presto a questo un punto d’incontro nell’interesse di tutta la città.