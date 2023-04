Commercianti contenti “Pasqua con noi“ funziona

SAN MINIATO BASSO

I commercianti sono soddisfatti. Si è conclusa felicemente l’iniziativa "Pasqua con noi" promossa e organizzata dal Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso, la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa, con il contributo del comune. Formula semplicissima: in ogni negozio era presente un uovo di Pasqua dal quale, a fronte di una spesa minima di 10 euro, il cliente poteva pescare un buono sconto da spendere in uno dei negozi aderenti. L’iniziativa ha riscosso successo, come dimostrano le parole del presidente del Ccn Pierfranco Speranza: "Siamo contenti perché è andata oltre ogni più rosea aspettativa, visto che in molti negozi i buoni sono andati subito esauriti e non sono bastate le ristampe per accontentare tutti. E’ stata una soddisfazione vedere le persone entrarealla ricerca dell’uovo". "Partecipazione, condivisione, simpatia, questi sono stati gli aspetti vincenti dell’ iniziativa che ha fatto tutti felici", ribadisce Luca Favilli, referente territoriale di Confcommercio.