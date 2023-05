Comics and fantasy Fervono i preparativi

Si avvicina l’appuntamento con Volterra Comics and Fantasy, che si terrà il 20 e 21 maggio. Si è messa in moto l’organizzazione del Ccn per allestire la città con i colori del Comics, ovvero giallo- viola. "Intendiamo ringraziare il Ccn e i commercianti che ci vorranno aiutare a "vestire" al meglio la nostra città - fa sapere l’associazione Etruria, che organizza il festival - allestendo a tema, per quel che è possibile, vetrine e esibendo i palloncini, o in alternativa i nastrini dei nostri colorI. Il Comics vuole essere la festa della città e dei giovani. Per questo attendiamo l’arrivo dei Bardo Magno, gruppo folk rock che si esibirà la sera di sabato 20 al Persio Flacco. E proprio per il sabato sera è attesa grande affluenza, per il gruppo che è il progetto musicale di Feudalesimo e Libertà, la più grande community di amanti del medioevo in Italia".