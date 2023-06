Comicopoli, scrigno delle comicità Beni: "Far ridere è una cosa seria"

MONTOPOLI

L’omaggio ai comici e alle varie comicità. Questo è Comicopoli, festival in programma dal 23 al 25 giugno a Montopoli con tre spettacoli a sera. Katia Beni, comica originaria di Scandicci che ha scelto di vivere a Montopoli dopo aver abitato nel Chianti ("Ci sto da Dio, molto meglio che nel Chianti, è il paese che ho scelto per la mia vecchiaia"), di Comicopoli è l’ideatrice e la direttrice artistica. "Sì, l’idea di un evento dedicato alla comicità – racconta – mi è venuta partecipando a festival e rassegne come Mercantia, Apriti Borgo, La Luna è Azzurra o a Veroli in Ciociaria organizzati da Alberto Masoni e Alessandro Gigli di Terzostudio. Ma non ci sarebbe Comicopoli se non ci fossero gli altri, Marco Bonciolini di Eliopoli, Antonella Moretti di Start Tip, il Comune, la Regione e le associazioni del territorio".

Lo scorso anno Panariello, Cassi, Costa e gli altri sono rimasti entusiasti di Comicopoli. Hanno detto di essersi divertiti. Un bel biglietto da visita!

"Si. Ci siamo sentiti e hanno avuto un ruolo importante per far conoscere Comicopoli anche ai colleghi".

Da venerdì a domenica arriveranno a Montopoli, tra gli altri, Ruffini, Benvenuti, Drusilla, Cinzia Leone. Un altro cartellone straordinario.

"La maggior parte degli artisti sono amici. Benvenuti è il mio maestro, il mio pigmalione. Ruffini lo conosco, con Cinzia Leone ho lavorato insieme. Con Drusilla non ho mai lavorato, ma ha accettato perché io gli piaccio. E questa per me è una grande gratificazione".

Aprirà Comicopoli con il sindaco Giovanni Capecchi?

"Certo, e sarà una sorpresa. Capecchi è un sindaco coraggioso, Lo ringrazio. Si presterà a un gioco".

Comicopoli è unico nel suo genere e non avrebbe successo in una grande città. Concorda?

"Comicopoli è pensato per un piccolo borgo come Montopoli. E’ un omaggio alla comicità, che è una cosa seria. Chi lavora per la comicità fa più fatica. E poi si riflette sulla pace, l’omofobia, le diversità. Forse una nostra unicità ce l’abbiamo".

Ci sarà un omaggio a Francesco Nuti?

"Un omaggio all’inizio e poi ne parleremo nella serata con Benvenuti".

gabriele nuti