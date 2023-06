Comicopoli Il festival per sorridere e pensare

MONTOPOLI

Comicopoli per sorridere e pensare. E’ racchiuso in questa frase il senso della seconda edizione del festival che Eliopoli e Start.Tip, con contributo e il patrocinio del Comune di Montopoli e della Regione Toscana e il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Conad, Mov e Power Gym, organizzano nel centro storico di Montopoli il 23, 24 e 25 giugno. Un evento dedicato alla comicità e ai comici: "Un mestiere difficile sempre, dalla scrittura al palcoscenico", ha detto Katia Beni che di Comicopoli è direttore artistico. Ieri mattina in sala del consiglio comunale la presentazione con il sindaco Giovanni Capecchi, Katia Beni, Alessandra Moretti di Start.Tip e Marco Bonciolini di Eliopoli, Giovanni Urti di Fondazione Crsm che ha portato i saluti del presidente Antonio Guicciardini Salini.

Tre i palchi che verranno allestiti nel borgo: arco di Castruccio, piazza San Matteo e giardino del Museo Civico. In ognuno uno spettacolo a sera (per i primi due, ingressi alle 21,30 e alle 22,15, ingresso 10 euro, per il terzo, alle 23, il costo del biglietto è di 8 euro). Alle biglietterie sarà possibile acquistare il naso rosso da clown, simbolo di Comicopoli e della maschera del comico, a 2 euro per una donazione ai clown dottori di Chez Nous... Le Cirque. "Perché Comicopoli? – ha detto il sindaco Giovanni Capecchi – Perché siamo sempre più convinti che occorra diffondere un clima positivo nella comunità". "E Comicopoli fa anche questo – le parole di Alessandra Moretti – Invitando anche a riflettere sulla pace, contro la violenza alle donne e lotta alla transfobia". Da parte di Marco Bonciolini la soddisfazione di portare a Montopoli artisti di caratura nazionale. Katia Beni ha parlato di "omaggio a tutti i generi di comicità", con la caratteristica di questa seconda edizione che "si rivolge maggiormente ai giovani".

Sui palchi, il 23, Paolo Ruffini (Castruccio), Cinzia Leone (San Matteo) e Quartetto Euphoria (giardino), il 24 Alessandro Benvenuti (Castruccio), Katia Beni e Benedetta Giuntini (San Matteo), Stefano Santomauro (giardino), il 25 Drusilla (Castruccio), Ginevra Fenyes (San Matteo) e Gianmaria Vassallo (giardino). Ruffini, Benvenuti e Drusilla saranno protagonisti di una sorta di spettacolo-intervista con Katia Beni.

g.n.