Come vivere il Ferragosto Musei, percorsi d’arte e tuffi Mappa alternativa per la festa

Ferragosto ricco di appuntamenti in Valdera, Valdicecina, e Comprensorio del Cuoio: ecco le offerte per trascorrere in zona la giornata più attesa dell’estate in modo alternativo, lontano dal caos delle spiagge. A Pontedera le soluzioni a portata di mano arrivano da un bagno allo stabilimento Laghi Amalia, il mare dei ‘pontaderesi’, o da un tuffo nella piscina comunale. A Peccioli sarà possibile immergersi nel percorso del ‘Macca’, il nuovo museo di arte contemporanea a cielo aperto dislocato sul territorio. Peccioli vale una passeggiata sulla passerella sospesa divenuta vera meta turistica e una visita al Palazzo Senza Tempo. E nel territorio di Peccioli, si schiude un altro percorso, il borgo colorato di Ghizzano, una piccola perla che spopola su Instagram. Per chi ama il profumo di antichità, ecco che il 15 agosto si svela ancora la maraviglia del celebre Castello dei Vicari a Lari, aperto tutto il giorno, insieme a una visita nel borgo mozzafiato della Valdera. A Perignano, ferragosto è in musica con ‘La Festa Rossa’ e con Piotta, icona del rap romano. A Volterra, saranno aperti al pubblico i principali siti museali e archeologici della città: museo etrusco, pinacoteca, palazzo dei Priori, teatro romano e acropoli, oltre alle visite alla Cattedrale, al Duomo e al centro espositivo in piazza San Giovanni.

Cultura che domina anche a San Miniato: aperture per ferragosto alla Rocca, al museo del Palazzo Comunale e al museo della Memoria. Per coltivare il proprio terreno di calma interiore, a ferragosto porte aperte all’istituto buddhista Lama Tzong Khapa di Pomaia.