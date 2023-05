Come ridisegnare la città Passeggiate ed eventi per il nuovo piano operativo

di Luca Bongianni

Disegnare la città di Pontedera e le sue frazioni, dalla mobilità ai servizi, dai trasporti alle scuole, dagli impianti sportivi ai luoghi pubblici, in base alle idee dei cittadini ed in relazione ad una serie di parametri da rispettare. Il Piano Operativo Comunale di Pontedera è un documento che definisce le regole per proteggere il territorio e andare a trasformarlo nei prossimi anni.

Ma per farlo l’amministrazione comunale ha deciso di coinvolgere tutta la cittadinanza, le 12 consulte di quartiere, le associazioni ecc. Non con riunioni o assemblee, ma intanto con 7 appuntamenti di ogni tipo. Si parte sabato prossimo 27 maggio, dalle 9.30 alle 16, con la Passeggiata sulle colline pontederesi, da Montecastello a Treggiaia e ritorno alla scoperta del paesaggio e del territorio. Poi ci saranno tre appuntamenti a giugno (venerdì 9 in biblioteca, venerdì 23 al mattino al mercato e nel pomeriggio al circolino di Santa Lucia), due a settembre (giovedì 21 sul piazzone e sabato 23 con un trekking urbano lungo gli argini) per finire con Officina Pop!, l’appuntamento di sabato 7 ottobre in Comune con porte aperte e una camminata alla scoperta di arte e cultura. "Quando parliamo di pianificazione urbanistica parliamo di come disegnare la città del futuro in un’ottica di sviluppo sostenibile – ha detto il sindaco Matteo Franconi –. Ci preme condividere questo percorso con la cittadinanza, per ridefinire i quartieri e le frazioni, per capire i bisogni delle nostre aree produttive, delle scuole, delle famiglie. Entro la fine dell’anno vogliamo arrivare all’adozione del nuovo Piano Operativo".

Tutti potranno far sentire la propria voce. "Una prima fase – spiega l’architetto Marco Salvini, responsabile territorio e ambiente del Comune – è stata avviata nel 2020 con la pubblicazione di un avviso pubblico per chiedere ai cittadini contributi tecnici finalizzati alla realizzazione del nuovo Poc. A questo hanno risposto 150 cittadini professionisti che hanno manifestato le proprie proposte. Adesso andiamo ad accompagnarle alle nuove idee e proposte che arriveranno dai cittadini, dalle consulte, dalle associazioni e così via".