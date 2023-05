Come reagire ad un terremoto Il progetto ’Poseidon’ nelle scuole

Il terremoto è fra le paure più ancestrali. Per questo motivo è nato il progetto Poseidon che da è ufficialmente attivo nelle scuole dell’infanzia del territorio e che presto si estenderà anche alle primarie e alle secondarie di primo grado. Lo scorso 9 maggio si è infatti svolto alla presenza del sindaco Cristiano Alderigi, di Simone Perna, sviluppatore aziendale del polo tecnologico di Navacchio e della vicaria dell’istituto comprensivo M.L. King, Letizia Zerini, l’incontro di formazione, tenuto da Alessandro Lana della Newtrade SRLS, che ha coinvolto insegnanti e il personale delle scuole dell’infanzia Isola dei Colori di Fornacette e Lenzi di Calcinaia.

E’ la prevenzione che entra a blindare gli edifici scolastici dai rischi connessi ai terremoti. Nel suo intervento, Lana è partito dal descrivere la genesi dei terremoti per illustrare chiaramente il funzionamento del dispositivo che è già stato installato nei due istituti del territorio. Quando si verifica un terremoto si generano onde primarie impercettibili all’orecchio umano, ma che possono essere immediatamente registrate da uno strumento come quello utilizzato nell’ambito del progetto Poseidon. Si tratta in pratica di un particolare accelerometro che è in grado di segnalare anticipatamente l’arrivo del fenomeno sismico in modo da garantire alcuni secondi di margine di manovra prima dell’arrivo delle scosse potenzialmente distruttive. In pratica grazie al sensore Poseidon si offre al personale scolastico la possibilità di reagire in anticipo rispetto all’arrivo del sisma adottando le misure necessarie per ridurre il rischio legato a questi fenomeni calamitosi. Il progetto Poseidon contribuirà ad aumentare la sicurezza attiva negli edifici scolastici dell’istituto comprensivo M. L. King.