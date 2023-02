Come incentivare le comunità solidali Il bando “L’arte di vivere insieme”

PECCIOLI-LAJATICO

Rilanciano il bando rivolto alla Energie Sociali i Comuni di Peccioli e Lajatico. In continuità con quello promosso nel 2021 e intitolato, in linea con la partecipazione alla Biennale di Venezia 2021, ‘Come vivremo insieme’, è pubblicata sul sito dei due enti la domanda di partecipazione. Il nuovo bando ‘L’arte di vivere insieme’ intende confermare gli obiettivi progettuali, rafforzarli e sostenerli cercando di ampliare la platea delle associazioni partecipanti con alcune specifiche linee di attenzione. In primis favorire concrete occasioni di collaborazione tra le associazioni del Comune di Peccioli e del Comune di Lajatico. Stimolando, poi, le associazioni a introdurre alcune piccole innovazioni nelle proprie prassi consolidate per esplorare nuovi campi di azione. Altro obiettivo del bando sarà quello di aiutare le realtà sociali a pensare e agire in ottica maggiormente progettuale, valorizzandone le peculiarità. Senza dimenticare l’obiettivo di sollecitare l’impegno verso alcune questioni centrali che attraversano la vita del paese e delle associazioni con il coinvolgimento di nuovi associati e volontari, l’attenzione alle fasce vulnerabili e l’invecchiamento attivo e rapporti intergenerazionali.

I soggetti privati senza finalità di lucro dei Comuni di Peccioli e di Lajatico potranno presentare i progetti entro il 28 febbraio. E potranno puntare a promuovere lo sviluppo di comunità solidali, sostenibili e resilienti, oltre al benessere socio-relazionale dei cittadini e delle cittadine. Con le associazioni che potranno costruire i loro progetti su queste linee di attenzione: il coinvolgimento e il supporto della fascia anziana di popolazione in una logica di invecchiamento attivo, la realizzazione, la crescita e l’inclusione attiva dei giovani nelle comunità e l’interculturalità quale incontro e conoscenza tra diverse culture. Ci sarà un contributo fino a un massimo complessivo di 50.000 euro, con finanziamenti alle singole associazioni da un minimo di 4000 euro a un massimo di 8000. Per informazioni: [email protected]