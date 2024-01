Come curare chi soffre. Il libro della Giavotto

Stasera alle 21 in Sala di Meditazione al centro buddhista Lama Tzong Khapa sarà presentato il libro di Caterina Giavotto "Cura e compassione per chi soffre. La Death Education nella tradizione buddhista". Giavotto, tanatologa culturale, assistente spirituale, istruttrice di protocolli basati sulla mindfulness e sulle pratiche contemplative, ha incontrato il buddhismo tibetano più di quarant’anni fa. Laureata in lettere, dopo quasi 25 anni da qualche anno si dedica a tempo pieno all’accompagnamento dei malati inguaribili, a progetti di formazione sul vivere e il morire. È assistente spirituale per l’associazione Vidas di Milano.