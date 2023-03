Combattere la paura Il Comune denuncia i responsabili dell’agguato al kebab

di Sarah Esposito

Il giorno dopo il consiglio comunale aperto sul tema di via Rospicciano, a Ponsacco è tempo di riflessione. Un’analisi che entra nel dettaglio di ogni intervento che cittadini e politici hanno rivolto alla platea dell’auditorium don Meliani martedì sera. Ci sono le parole di appello alla sicurezza dei bambini lanciate da Samuele Ferretti con il racconto suo e di altri genitori del senso di timore che hanno ogni volta che i figli preadolescenti escono in paese. C’è la parola bullismo, che rimbalza tra le poltroncine e i microfoni della sala, tra le accuse dei cittadini e le spiegazioni dell’assessora all’istruzione Stefania Macchi. Tra i provvedimenti messi in atto per rispondere all’esigenza di sicurezza c’è la presenza dei vigili all’uscita di scuola, la sorveglianza sugli scuolabus e poi lo sportello antibullismo che ad oggi, in pochi mesi, registra già 200 accessi. Non abbastanza, però, per chi quotidianamente registra il senso di apprensione dei ragazzi. Dello stesso fenomeno parla anche l’intervento di una psicologa che invita a non stigmatizzare, ma a cercare di vedere il bullismo come un aspetto sociale, che non coinvolge soltanto vittima e aggressore ma l’intera società. Poi ci sono gli episodi ai limiti della legalità che coinvolgono gli abitanti del palazzo rosa.

"La mia impressione e forse quella di molte altre persone in sala – ha detto Maurizio Bernacchi – è che il problema sia sempre stato sottovalutato. Adesso le vie ordinarie non bastano più, perché quelle che un tempo erano semplici prevaricazioni adesso sono diventate routine". La risposta istituzionale riguarda la presenza e la disponibilità delle forze dell’ordine, che, comunque, hanno finalizzato oltre 50 sequestri di veicoli. Un botta e risposta continuo tra problemi e soluzioni messe in atto per cercare di contrastarlo. "Riguardo l’episodio di aggressione al kebab di via Nazario Sauro – dice a un certo punto la sindaca Francesca Brogi – non risulta che ci siano state denunce. Noi non possiamo sostituirci a chi ha subito un danno, però vogliamo fortemente che vangano individuati i colpevoli. Secondo quanto in nostro possesso sono stati commessi dei reati perseguibili d’ufficio. Per questo il Comune farà un esposto, con la speranza che questo sia utile a identificare i colpevoli e se possibile procedere con lo strumento del Daspo. Un episodio che ha danneggiato tutta la comunità. Ricordiamo che denunciare è fondamentale per poter procedere con le indagini, un dato che serve anche all’amministrazione comunale per chiedere maggiori presidi di sicurezza quando ci troviamo a discuterne con la prefettura".

Il consiglio comunale aperto si è concluso infine con una mozione della maggioranza per chiedere congiuntamente, insieme alle opposizioni, una risposta concreta a un’esigenza di sicurezza espressa dai cittadini rivolta al ministro degli Interni. Una mozione che però sarà discussa e votata dalle forze politiche al prossimo consiglio comunale.