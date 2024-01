Coltivare la memoria con le energie sociali

L’impegno del progetto Energie sociali per coltivare la memoria. Un impegno affinché una tragedia per l’umanità, come l’olocausto, non accada più. E’ questo lo scopo del "Concerto della Memoria", in programma domenica 4 febbraio alle 17.30 alla chiesa di San Verano, a Peccioli. Il concerto vede sul palcoscenico allestito nella chiesa la Corale Valdera e il Coro di voci bianche dell’Accademia musicale Alta Valdera. Questo progetto delle Energie Sociali è frutto di una sinergia fra le associazioni di Peccioli e quelle di Lajatico. Dirige il concerto il maestro Simone Valeri. Ingresso libero.