"Colpa del rendiconto fuori dai termini stabiliti"

CASTELFRANCO

"Non appena ho letto l’articolo sono rimasto sorpreso perché so con quanta accuratezza la Società della Salute che presiedo tratti il tema della disabilità e con quanta attenzione segua le persone disabili nelle loro richieste". E’ l’inizio della risposta di Alessio Spinelli al nostro articolo del 17 gennaio "A mia figlia disabile non arrivano i soldi". "La signora, che percepisce il contributo per la vita indipendente, ha un amministratore di sostegno che in sua vece ne gestisce l’impiego. I nostri uffici, da gennaio a novembre, predispongono entro il 15 del mese le liquidazioni dei contributi spettanti sulla base di quanto viene rendicontato entro il 10. Salvo il mese di dicembre che, su richiesta dell’istituto bancario che gestisce la tesoreria, prevede che siano anticipate le date di rendicontazione. A dicembre, nonostante l’informazione dell’anticipo dei tempi, la rendicontazione è pervenuta fuori dai termini stabiliti. Da qui l’impossibilità ad effettuare la liquidazione nei termini previsti di norma".