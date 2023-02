Colori e note provenienti dal sud

Venerdì 3 marzo alle 21, in occasione dell’inaugurazione della mostra di ceramica Cheminement Singulier dell’artista francese Kathy Bassaget, al Centrum Sete Sóis Sete Luas di Pontedera, arriva la musica della straordinaria antautrice napoletana Floriana Cangiano, in arte Flo. Eclettica e versatile, con una brillante carriera come cantautrice e attrice teatrale, è una delle artiste più apprezzate nel panorama musicale italiano e nella World music d’autore. Con il concerto dal titolo Canzoni di Sale Flo, insieme al chitarrista Cristiano Califano, ci accompagnerà attraverso le storie di un sud misterioso e affascinante. Nella sua carriera artistica ha condiviso il palco con Stefano Bollani, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Enrico Rava, Jorge Hernandez, Vincenzo Zitello, Elena Ledda e molti altri.