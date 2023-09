Colore anomalo nel canale Usciana, sopralluogo a Ponticelli

L’acqua del canale Usciana, nel tratto nei pressi del ponte di Ponticelli, è di un colore non consueto, marrone molto scuro. La colorazione marrone del canale è stata notata negli ultimi due-tre giorni da Enzo Caroti, abitante di Ponticelli e da sempre attento alle problematiche ambientali della zona, che ha avvertito l’Asl e la polizia municipale di Santa Maria a Monte per un sopralluogo ed eventualmente il prelievo di un campione per le analisi del caso.