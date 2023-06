Colonia felina a rischio "Strana moria di gatti" Associazione denuncia Le ipotesi al vaglio

Una colonia felina in pericolo, stando la denuncia presentata al comando dei carabinieri di Volterra e alla Procura di Pisa e che porta in calce la firma dell’organizzazione ‘Unione delle personalità giuridiche per la difesa dei diritti’. Sulla pagina web dell’organizzazione spunta la foto della denuncia, firmata dalla segretaria di Upg (acronimo dell’organizzazione non governativa) Anna Ceccanti, e campeggia una sorta di titolo, ‘Uccisione gatti a Volterra’. Ceccanti, che risiede nella zona di San Quirico, ricostruisce quanto visto negli ultimi tempi nell’area in cui vive la colonia felina. Uno scenario che potrebbe ipotizzare varie strade, come l’avvelenamento degli animali che popolano la colonia, una ventina circa, dato che 2 di essi sono stati trovati morti e altri spariti nel nulla: stando appunto incollati ai fatti riportati dall’organizzazione. il primo a accorgersi che qualcosa non stesse andando bene è stato il proprietario di un capannone a San Quirico (dove ancora resiste una zona industriale, insieme a un grappolo di abitazioni), il quale ha mostrato alla stessa Ceccanti fdelle foto di due gatti deceduti.

"La stessa persona ha comunicato - si legge sul sito dell’organizzazione - che i due gatti erano stati presi dal proprietario dello scatolificio attiguo che si era preso l’incombenza di sotterrarli. Mi sono ricordata - Ceccanti parla in prima persona - che quella la mattina (il 12 giugno scorso) i 56 gatti che vengono solitamente a fare colazione sul mio terrazzo interno, non si erano visti e nemmeno quelli che tutte le mattine aspettavano il pasto nel giardino, Questo non era mai successo. I Gatti di San Quirico, sono una esperienza consolidata di buona gestione di una colonia di gatti randagi che oltre due anni fa, per l’interessamento dell’associazione Gavol, sono stati tutti sterilizzati ed hanno vissuto tranquillamente la loro vita con tanto di casine per l’inverno e cibo fornito tutti i giorni dai residenti. Evidentemente però qualcuno non ha gradito questa bella interazione e vigliaccamente li ha fatti sparire, meno i due trovati morti. Ho fatto il giorno stesso una ricognizione di tutte le siepi di tutte le proprietà dove di solito andavano a dormire ma non ho trovato traccia di gatti nè vivi, nè morti".