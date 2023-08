Colline Geotermiche: il gran finale Storie d’amore e Macbeth Banquet

Week end finale con un doppio appuntamento per il festival delle Colline Geotermiche, organizzato da Officine Papage: domani alle 21.30 a Villa Ginori a Castelnuovo Valdicecina arriva ‘Spezzato è il cuore della bellezza’. Lo spettacolo racconta la storia di un cosiddetto triangolo amoroso - lui, lei, l’altra - e, tramite i frammenti e le immagini di questa storia, offre allo spettatore uno sguardo sull’amore nelle sue pieghe dolorose e tormentate, attraverso la convivenza di tragedia e umorismo. Il lavoro di creazione della compagnia Dammacco è partito da alcune domande sull’amore e su come questo sentimento, fondamentale nella vita umana, possa trasformarsi, degenerare, tradire i desideri e le aspettative di chi lo vive. Domenica 13 agosto alle 21.30 a Montecerboli in piazzetta di via del Castello, il palco sarà per ‘Macbeth banquet’.

Una cucina, un luogo dove si preparano piatti oscuri e macchinazioni crudeli. In Macbeth banquet, un cuoco racconta la vicenda shakespeariana con l’ausilio di utensili e cibi disponibili in una cucina. Un solo attore entra nei pensieri dei personaggi e ne interpreta gesti e azioni, il cuoco officia un rito teatrale con il suo assistente: la chitarra di Maurizio Aliffi dialoga con l’interprete Luca Radaelli in una vera e propria rappresentazione musicalculinaria.

La scenografia è composta da oggetti di uso comune (pentole, vasellame, coltelli, attrezzi da cucina) in un’ambientazione semplice. Le azioni alludono alla preparazione del banchetto in cui apparirà il fantasma di Banquo. Per info: 334.2698007 e [email protected]