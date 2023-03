Colletta nelle chiese per i terremotati

Colletta in tutta la diocesi. Le offerte raccolte nelle Messe celebrate nelle parrocchie della nostra diocesi, la prossima domenica saranno interamente destinate alla Caritas che le impiegherà per sostenere progetti in favore delle popolazioni di Turchia e Siria colpite, il 6 febbraio scorso, da due fortissime scosse sismiche che hanno causato immani distruzioni nel sud-est della Turchia e nel nord della Siria. I progetti di aiuto di Caritas – spiega una nota – riguardano l’assistenza umanitaria per fornire cibo, alloggio e beni di prima necessità con una particolare attenzione ai più vulnerabili come anziani, bambini, malati e disabili. L’intervento è orientato ad allestire mense per la fornitura di pasti, strutture per l’assistenza sanitaria e spazi per l’accoglienza e l’animazione dei più piccoli. Per contatti telefonare al numero 348-3341104.