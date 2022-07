Volterra, 'Colazione galeotta'

Volterra (Pisa), 1 luglio 2022 - Una 'Colazione Galeotta' per rinascere e ripartire dopo lo tsunami Covid: il carcere di Volterra, nel Pisano, ha ospitato questa mattina un banchetto che sarà preludio del ritorno delle 'Cene Galeotte', gli eventi culinari che vedono protagonisti i detenuti ai fornelli insieme a chef di grido e che torneranno nella Fortezza Medicea di Volterra a partire dal prossimo 5 agosto.

Un simposio mattutino, organizzato da Unicoop Firenze, che ha visto i detenuti mettere a tavola 160 commensali con la supervisione e la rivisitazione del primo pasto della giornata da parte della chef Luisanna Messeri (assente per motivi personali), sostituita dallo chef Alessandro Miotto. “Nel solco di un'attività che negli anni passati ha dato risultati concreti – sottolinea Unicoop Firenze – ripartiamo proponendo, come primo appuntamento, invece di una cena la colazione, con l'auspicio che sia buon viatico per il futuro di tutti, in particolare per chi si appresta a iniziare un percorso di reinserimento nella società. Come cooperativa, crediamo che il nostro impegno debba andare oltre l'attività primaria di vendita di generi alimentari, garantendo sostegno a chi si trova in difficoltà attraverso la condivisione dei valori che ci contraddistinguono”.