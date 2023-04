Cocaina nascosta sotto il sedile

Ancora un arresto per droga mentre nella zona Le carbeie restano sotto la lente. L’uomo, con un fare sospetto che non è sfuggito alle forze dell’ordine, stava nascondendo della droga sotto al sedile del passeggero della sua auto. È stato arrestato in flagranza di reato un 27enne albanese, fermato alla guida dai carabinieri. L’episodio è avvenuto a San Pierino, zona di confine tra San Miniatoe Fucecchio. Il modo di fare del giovane ha indotto i carabinieri ad avviare un controllo approfondito all’interno della vettura ed ecco la sorpresa: nascosta in una busta c’era un etto di cocaina. E non è tutto. L’uomo aveva con sé anche 500 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio e quindi posti sotto sequestro insieme alle sostanze stupefacenti. Da qui l’arresto e il cosneguente processo per direttissima.