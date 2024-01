Coalizione Civica, oggi si vota per le primarie

"Un voto per Volterra". E’ il motto coniato dalla Coalizione Civica che oggi si apre al verdetto popolare che sancirà, fra Roberta Benini e Francesca Giorli, la candidata a sindaco per le elezioni amministrative dei prossimi mesi. Per la Coalizione, figlia dell’accordo fra le due liste civiche Uniti per Volterra e Per Volterra, le primarie di oggi rappresentano "un momento di democrazia partecipativa, aperto a tutti gli elettori e simpatizzanti delle liste civiche, che vorranno esprimere la propria preferenza per quello che sarà il candidato sindaco dell’intera Coalizione". La Coalizione Civica specifica che "l’apertura alle primarie, quindi alla cittadinanza, è un segno di forza e di democrazia, perché una lista civica tutto può temere, fuorché l’opinione dei cittadini. Come Coalizione, sarà forte il nostro sostegno a colei che vincerà le primarie, ricordando che per il bene di Volterra c’è sempre bisogno di tutti". Per le primarie, si vota oggi dalle 10 alle 22 nel seggio unico allestito all’Acli San Giusto. A sfidarsi, come detto, l’avvocato Roberta Benini e la manager nel settore cinematografico Francesca Giorli. Per la candidata Benini, "Le politiche servono per determinare la linea di indirizzo affinché si possa essere appetibili per creare sviluppo e lavoro. In questi anni molte realtà hanno cercato di investire sul nostro territorio, con ricadute economiche e lavorative, ma noi non siamo appetibili perché mancano incentivi, infrastrutture fisiche e digitali dedicate all’accoglienza di chi può creare lavoro e sviluppo. Incidere su lavoro e sviluppo per me significa gettare le basi per attrarre residenti e quindi risalire sopra la soglia dei 10 mila abitanti". Per la candidata Giorli, " Serve un progetto di promozione di alto livello per entrare di forza nell’ immaginario collettivo a livello europeo. E i volterrani debbono riappropriarsi della propria città: vorrei , in questo senso, un Comune a misura di cittadino e aperto a tutti. Dobbiamo incentivare idee e progetti. Vorrei un’ amministrazione comunale che valorizzasse le iniziative di tutti, senza guardare provenienze o convenienze".

Ilenia Pistolesi