"Coalizione Civica" in vista delle elezioni

A un anno dalle elezioni amministrative a Volterra cambia la compagine politica. Nasce la Coalizione Civica dalla fusione delle liste civiche Per Volterra e Uniti per Volterra. "Abbiamo deciso di avviare un percorso di unità, per lavorare insieme e per costruire l’alternativa alla giunta Santi nel 2024 – specificano i due gruppi, i quali per adesso rimarranno con le proprie identità, ma coalizzati –. La volontà è quella di arrivare a una costituente per la nascita di un gruppo nuovo, che unisca i percorsi delle due liste civiche e che sia il più possibile inclusiva nei confronti di associazioni, movimenti e di tutte le persone che hanno a cuore il futuro di Volterra". Nel 2019 le due liste si presentarono separate ottenendo rispettivamente il 33% e il 22,5% dei voti, contro il 44% ottenuto dall’attuale sindaco Giacomo Santi. "Vogliamo riproporre lo spirito unitario del 2009 – dichiarano – per creare un soggetto ampio, forte e autorevole, in grado di portare qualità e competenze, per risollevare le sorti di Volterra. Da adesso si costituirà una cabina di regia di coalizione, che aiuterà nel percorso per la nascita della rinnovata lista civica dei volterrani, la quale sarà aperta a tutte le persone che vorranno impegnarsi per il futuro di Volterra, senza distinzione di provenienza né di affiliazione, ma con comune denominatore l’amore per la città e il suo territorio".