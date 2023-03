Cna apre la nuova sede a Volterra "Più vicini ai cittadini e alle imprese che fanno grande il territorio"

VOLTERRA

La Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa prende casa a Volterra per essere più vicina al territorio dell’alta Valdicecina. Servizi, assistenza fiscale e patronato a disposizione di artigiani e imprenditori.

È stata inaugurata la nuova sede di Cna Pisa che ha aperto uno spazio più funzionale ed accogliente in Via San Lino 71 a Volterra. Presenti al taglio del nastro Francesco Oppedisano, presidente territoriale Cna Pisa, Giacomo Santi, sindaco di Volterra, il presidente Cna area Val di Cecina Fausto Bacci, la vice-direttrice di Cna Pisa Barbara Carli, Valter Tamburini, Presidente Cciaa Tno, la coordinatrice sindacale di zona Sabrina Perondi.

Tanti gli artigiani, imprenditori, cittadini e coordinatori sindacali di Cna Pisa che hanno preso parte all’inaugurazione di lunedì, preceduta dal seminario "Strategie offerte dalla nuova programmazione dei Fondi Europei FESR 2021-2027" organizzato in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Volterra.

Alla tavola rotonda sono quindi intervenuti la responsabile area sviluppo economico Cna Pisa, Chiara Di Sacco, Alberto Mocchi, presidente Cassa di Risparmio di Volterra e Fabio Tonelli - vice direttore generale Cassa di Risparmio di Volterra per poi concludere con Francesco Oppedisano: il seminario ha dato il via a un momento di confronto e riflessione che ha interessato tutti gli artigiani e gli imprenditori presenti in sala.

"La nuova sede ci consentirà di essere ancora più funzionali e vicini sia ai bisogni delle imprese che delle persone della Val di Cecina – commenta la coordinatrice sindacale della zona Perondi che ha curato e coordinato la nascita dello spazio -. L’obiettivo è diventare punto di riferimento per altri artigiani e piccoli imprenditori offrendo tutti i servizi utili e tutte le consulenze specialistiche tradizionalmente erogati nelle varie sedi territoriali. Particolare attenzione sarà riservata anche ai cittadini che potranno usufruire del supporto offerto delle colleghe del patronato Epasa-Itaco". Gli uffici volterrani saranno aperti nei giorni di lunedì e venerdì con orario 8 - 16.30.

