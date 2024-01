"Clima pesante e carenza di organico"

Dure critiche dei sindacati all’amministrzione comunale di San Miniato. Con un documento – votato all’unaniminatà – le organizzazioni sindacali manifestano la propria contrarietà nei confronti dell’amministrazione "per le politiche di gestione del personale e dei rapporti con la parte sindacale che, ricordiamo agisce sempre e solo nell’interesse dei lavoratori e delle lavoratrici per il buon funzionamento dei servizi".

"Si rileva che da diversi anni codesta amministrazione adotta atti e assume decisioni con propri indirizzi politici che non sembrano aver mai tenuto in considerazione il forte disagio – si legge – , il clima interno che ormai da tempo si respira all’interno dell’ente anche a causa di una grave carenza di personale in tutti i settori e servizi a cui non si è mai posto rimedio in modo strutturale". A tal proposito, secondo i sindacati, "è sufficiente analizzare il trend risultante dalle dotazioni organiche che in pochi anni è passato da oltre 200 dipendenti a circa 170".

"Il comune di San miniato ha da sempre dimostrato una scarsa disponibilità ad ascoltare le istanze della parte sindacale – si legge ancora – e da sempre posto poca attenzione alla valorizzazione del personale prevedendo infatti ad esempio la ripresa dell’istituto delle progressioni orizzontali solo dall’anno 2017". Infine "si rilevano elementi di criticità anche per il personale della pm a cui viene proposta la revisione dell’orario di lavoro senza un’evidente motivazione".