Civette Due week end di festa a Crespina

Un doppio appuntamento animerà Cenaia e Crespina con tante iniziative dalla musica all’intrattenimento, fino alle emozionanti esibizioni di volo dei rapaci. Il via domenica con la "Fiera di Cenaia", per poi proseguire il week end di sabato 23 e domenica 24 settembre con "Aspettando le Civette". Due eventi organizzati dal Comune di Crespina-Lorenzana e Confcommercio Provincia di Pisa, che ha vinto il relativo bando, in collaborazione con l’associazione musicale Time.

"Quest’anno abbiamo deciso di investire risorse economiche e organizzative per rilanciare le nostre fiere, grazie a Confcommercio che attraverso il bando ci ha aiutato a ripianificare e programmare questi eventi, con risultati già visibili nel successo della prima edizione della festa di Lorenzana", dice il sindacoThomas D’Addona. "Grazie all’amministrazione comunale per questa opportunità – aggiunge il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli – e per le misure di sostegno messe in campo in favore delle attività commerciali negli ultimi anni. Abbiamo collaborato volentieri con l’intento di dare nuovo impulso a queste storiche manifestazioni". Il responsabile sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Alessio Giovarruscio evidenzia"“la modalità di lavoro efficace basata sul dialogo e la collaborazione che ha contraddistinto il rapporto con il sindaco e l’assessore Sopranzi, e che ha permesso di riorganizzare i format delle fiere di Lorenzana, Cenaia e Crespina con un calendario di iniziative ricco di attrazioni".

Sarà un’edizione densa di novità quella della Fiera di Cenaia, che per l’intera giornata di domenica, dalle 10 alle 20, animerà il paese con il mercatino dell’artigianato e prodotti tipici alimentari in via Vittorio Veneto. Saranno due gli eventi di musica live, con il trio acustico che dal pomeriggio animerà l’area del Parco Eudora e in piazza Don Minzoni il concerto di "Attori e Spettatori", la tribute band di Claudio Baglioni e i suoi più grandi successi. L’area di piazza Di Vittorio sarà dedicata ai più piccoli, con giochi gonfiabili e attrazioni. Il fine settimana successivo Aspettando le Civette anticipa la tradizionale Fiera delle Civette, con una vera e propria festa nel borgo di Crespina.