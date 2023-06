Città blindata per lo chalet La movida del mercoledì "Ecco il bus navetta gratis"

L’estate, di fatto, è solo all’inizio. E stavolta si prova da subito a correre ai ripari. Dopo che, la scorsa settimana, le auto erano state parcheggiate anche davanti ai cancelli o ingressi di alcune abitazioni. San Miniato fa i conti con la movida. Con la fine delle scuole, il bel tempo e l’inizio del periodo di vacanza le previsioni parlano di affluenza ancora più massiccia. Così per il mercoledì dello Chlaet di San Miniato – quando l’ondata dei giovani è impressionante – viene istituito il bus navetta gratuito nella speranza di contenere le criticità e consentire una vivibilità accettabile del centro storico.

Un’organizzazione come quando la città affronta i visitatori della festa del tartufo con corse a ciclo continuo in entrata e in uscita. Lo annuncia il Movimento Shalom che gestisce lo chalet dei giardini, la principale attrazione giovanile dell’estate. "Prevediamo almeno per i prossimi due o tre mercoledì un afflusso più consistente di ragazzi e di giovani – spiega una nota –. Per questo motivo, in accordo con l’amministrazione comunale, oltre alle raccomandazioni per il parcheggio, abbiamo pensato a partire da domani sera di mettere a disposizione un servizio gratuito di bus navetta che inizierà alle 21,30 e terminerà all’una". Il bus navetta partirà dal parcheggio del cimitero de La Scala, (dove si può parcheggiare gratuitamente) e arriverà fino a piazza Dante Alighieri (davanti lo Chalet) e viceversa, con corse continue. Shalom e Comune ricordano inoltre che la Ztl nel centro storico è attiva dalle 20 e quindi è consigliabile, per chi non intende servirsi del bus navetta, salire a San Miniato dal Fontevivo oppure da La scala e parcheggiare preferibilmente nel parcheggio Fonti alla fate (ascensore).

In corso Garibaldi sarà predisposto comunque il senso unico in direzione centro a partire dalle 21 in modo da poter garantire sempre il passaggio di eventuali mezzi di soccorso. Per quanto riguarda ciclo motori, scooter – che sono una quantità importante – il consiglio è quello di parcheggiare nell’area di Fonti alle Fate oppure al tornante belvedere (sotto lo chalet). In campo anche stavolta ci saranno decine di volontari e al personale di Shalom, i volontari della Vab e della Misercordia di San Miniato i aiutano a rendere più ordinata e sicura la serata.

C. B.