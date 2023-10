Si ribalta una cisterna di Gpl, intervengono i vigili del fuoco

Chianni (Pisa), 19 ottobre 2023 – Vigili del fuoco al lavoro da stamani a San Donato in Bellaria, nel Comune di Chianni, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una cisterna piena di Gpl. Si stima al suo interno la presenza di 6000 litri di materiale.

L'intervento è stato messo in atto dagli uomini del distaccamento di Cascina con il supporto di personale Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) proveniente dal Comando di Venezia. Previste le operazioni di travaso della suddetta sostanza in un’altra cisterna, ma non si esclude nemmeno la combustione controllata del Gpl.