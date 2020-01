Galleno, 30 gennaio 2020 - Sognava di fare la maestra. E ora che era riuscita a coronare il suo sogno, una polmonite fulminante l’ha strappata all’affetto del compagno Gabriele, dei genitori Renzo e Marisa e del fratello Fabio, dei parenti e degli amici. E dei bambini della scuola che tanto la amavano. Cinzia Donasoldi, figlia di Renzo, per anni consigliere comunale, ex assessore ed ex consigliere comunale delegato allo sport di Castelfranco, è morta alle 23 di martedì all’ospedale di Empoli. Aveva 45 anni. Cinzia abitava a Galleno, la frazione dove da sempre vive la sua famiglia. Anni fa era guarita da un brutto male, un linfoma di hodgkin e dopo aver lavorato per molto tempo in un’attività di carta da parati a Borgo a Buggiano, era riuscita a entrare nel mondo della scuola. E per questo era felicissima. Venerdì scorso i sintomi di quella che sembrava una semplice influenza. In pochi giorni la situazione è precipitata. Martedì mattina il malore mentre era tra le braccia del padre Renzo. Dopo quasi un’ora di manovre rianimatorie il cuore di Cinzia ha ripreso a battere consentendo il trasferimento in ospedale. Dopo neanche dodici ore il decesso. Alla famiglia anche il cordoglio del sindaco Gabriele Toti a nome dell’amministrazione comunale di Castelfranco. Il funerale avrà luogo oggi alle 15 nella chiesa di Galleno.

