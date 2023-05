Cinquanta candeline per il Gruppo Fratres, festa bis in Comune

Il Gruppo Fratres di Calcinaia ha festeggiato 50 anni di attività, mezzo secolo di impegno e di presenza sul territorio per contribuire ad aiutare gli altri. Per festeggiare questo traguardo l’associazione ha organizzato un pranzo per i donatori e per

tutta la cittadinanza. Un giorno davvero speciale ed importante, al quale anche il sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi, è stato invitato a partecipare. Nel pomeriggio di martedì 2 maggio, il primo cittadino ha contraccambiato l’invito e ricevuto nella sala consiliare del palazzo comunale la presidentessa della Fratres Calcinaia, Lucia Donnoli, e altri rappresentanti dell’associazione, per omaggiarli di una targa-riconoscimento per celebrare questo importante anniversario e il prezioso lavoro svolto dalla Fratres in questi anni. Un gesto con il quale l’amministrazione comunale ha voluto pubblicamente ringraziare l’associazione che da sempre promuove la cultura del dono e che ha lavorato molto affinché questa cultura si diffondesse, svolgendo a questo proposito importanti interventi nelle scuole e sul territorio, e collaborando con altre realtà alla riuscita di molte iniziative. Una grande famiglia che prosegue imperterrita ogni giorno nella sua attività di promozione della donazione di sangue.