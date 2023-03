Cinema Tante idee per salvarlo Aperitivi e rassegna scolastica

È scritto dai giovani il futuro del Cinema Centrale di Volterra. I ragazzi di quella fascia di età che per abitudine sono meno affezionati al cinema hanno risposto presente all’appello lanciato qualche settimana fa dal Consorzio turistico che gestisce la sala dal 2010. "Dopo il nostro grido d’allarme – ha detto la direttrice del Consorzio Claudia Bolognesi – si è formato un gruppo di ragazzi che ci ha proposto alcune idee". L’allarme era scattato vedendo il numero delle presenze in discesa. "Crediamo che il Cinema debba vivere non solo grazie ai contributi ma grazie al pubblico – continua –. I ragazzi stanno proponendo idee per coinvolgere i loro coetanei tra i 18 e i 30 anni. Molto importante è anche ciò che stiamo portando avanti con le scuole, con gli studenti del Comprensivo, del Niccolini e del liceo coinvolti in un progetto che prevede proiezioni e approfondimenti sul cinema. Ci consente di ripartire dalle basi e avvicinare le nuove generazioni a questa arte. L’apertura del cinema non è scontata, se si spegne la luce del Centrale sarà difficile riaccenderla". È in partenza una rassegna dedicata ai classici dal titolo Nostalgia 2.0. La formula è un apericena più la proiezione di un film cult. Si comincia giovedì 16 marzo con Ghostbusters per poi proseguire per altri tre giovedì con Jurassic Park. E.T. e Ritorno al futuro.

"Le nuove generazioni vanno coinvolte di più nelle attività della città, e individuati luoghi e ambienti dove possano realizzarsi, diventando protagoniste di iniziative scelte e volute da loro - spiega Roberto Pepi presidente della Fondazione CRV –. La strada intrapresa dal Cinema Centrale è quella giusta, e mi auguro che l’attenzione da parte di gruppi di giovani, i loro suggerimenti, la partecipazione con l’organizzazione di eventi legati alle proiezioni continui, e anzi si rafforzi e aumentino le adesioni".