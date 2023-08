Cinema e musica, duo magico “Da Hollywood a Broadway“ Il concerto al Belvedere

A Santa Luce, un evento che ripercorre il sodalizio stretto che caratterizza la musica e il cinema. Stasera alle 21.30 a Santa Luce, al Belvedere Menichini, verrà presentato il concerto ‘Da Hollywood a Broadway’. Organizzata dall’amministrazione comunale di Santa Luce in collaborazione con l’associazione culturale Orfeo InScena, la serata rientra nel ricco cartellone estivo che ha visto un susseguirsi di spettacoli lirici, festival estivi, concerti e atti unici. Il concerto in programma questa sera propone un viaggio tra la musica di Morricone, Bernstein, Chaplin, entrando nel mondo di molti altri compositori. Il piano del maestro Alessandro Cavallini accompagnerà le voci del soprano Roberta Ceccotti e del tenore Massimo Gentili, mentre a condurre la serata ci sarà Matteo Micheli.

La musica rappresenta un potente mezzo di comunicazione capace di superare la parola, se abbinata alle immagini ne rafforza il senso e l’emotività, per questo musica e cinema è sempre stato un connubio indissolubile già dal tempo delle prime pellicole, quando, prima dell’avvento del sonoro, alle proiezioni si affiancavano musicisti in sala. L’uso delle musica, nel cinema, ha la capacità di evocare nello spettatore emozioni che l’immagine e la parola, da sole, non possono dare.

Il compositore più conosciuto è sicuramente Ennio Morricone, ma anche tanti altri autori hanno fatto la fortuna di questo settore di musica, e il sodalizio tra cinema e musica trova fra le sue massime espressioni, le versioni cinematografiche dei musical di Broadway. L’ingresso all’evento libero.