Cimitero, tra incuria ed erba alta "Al via lavori per 300mila euro"

Erba alta e incuria- Non è la prima volta. Così scoppia ancora la polemica sulla condizioni in cui si presenta il cimitero urbano di San Miniato che a giorni, comunque, dovrebbe essere al centro di un importante intervento di consolidamento. Alcuni cittadini hanno postato sui social le immagini che ritraggono la vegetazioni che spunta intorno alle tombe. "Non nascondo il fatto che su alcune manutenzioni ordinarie siamo un pochino in ritardo - spiega l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori (nella foto) -. Ma non ci dimentichiamo che il Comune di San Miniato deve occuparsi di ben 17 cimiteri, quasi un record per Comuni delle nostre dimensioni: tutti richiedono lavori, cura e attenzione".

Lavori appunto. Dopo una lunga attesa stanno per partire le opere di consolidamento del colombario che si trova a destra rispetto all’ingresso principale. Un cantiere da 300mila euro che metterà definitivamente in sicurezza la struttura minacciata da infiltrazioni e usura del tempo, Un lavoro atteso da anni e annunciato più volte come imminente. In fatto di lavori siamo alle soglie anche del cantiere per l’ampliamento del cimitero di Roffia. Un’operazione da 400mila euro con la quale l’amministrazione realizzerà l’ampliamento della struttura cimiteriale mantenendo inalterato, si apprende dal progetto, l’attuale perimetro, con la realizzazione di un’area nella quale è previsto l’inserimento di una nuova cappella a fianco della cappella esistente, oltre un locale ad uso loggiato con loculi e ossari, un locale adibito ad ufficio per il custode e il servizio igienico per portatori di handicap. Il campo comune porterà altre 56 tombe in più. "Nei mesi scorsi abbiamo dato il via libera al progetto esecutivo – conclude Fattori – Ora siamo all’avvio dell’operazione.