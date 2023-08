Cimitero di Ponsacco in "Gravi Condizioni", Interrogazione Comunale

Un cimitero comunale in “gravi condizioni“ che, a quanto dice l’opposizione, rischia di minacciare la salute pubblica se, come affermano le stesse parole del gruppo di minoranza, e in base a quanto da loro appreso, al camposanto di Ponsacco si stanno verificando situazioni di sversamenti dalle tombe. E’ vero? Intanto lo denuncia Insieme cambiamo Ponsacco, la lista che affida ai social, attraverso i suoi consiglieri comunali, un fatto di cui hanno sentito dire riguardo a una situazione che può configurarsi come grave. E su cui, gli stessi scriventi di Facebook, presenteranno un’interrogazione comunale. "Abbiamo appreso - dicono i consiglieri - che al cimitero sono presenti problemi di sversamento di liquidi dai loculi e maleodoranze. Queste problematiche si protraggono da troppo tempo. Questa mattina (ieri ndr) abbiamo pertanto presentato un’interrogazione".