Cimitero, c’è il piano anti-sversamenti

"Trovata la soluzione". Secondo quanto riporta l’amministrazione del Comune di Ponsacco da stamani, dopo tre giorni di chiusura per lavori, può riaprire il cimitero comunale. In questi primi tre giorni della settimana sono stati necessari lavori di sanificazione e controllo dei locali posizionati nel lotto 11 di via Caduti da Nassiriya. Una situazione che per i familiari dei defunti era diventata insostenibile, per le forti maleodoranze causate dagli sversamenti di liquidi dagli stessi loculi.

"Tutti i feretri collocati in tale lotto, nei prossimi giorni saranno spostati in un altro provvisorio – spiega l’amministrazione comunale ponsaccchina –. Dalle verifiche svolte nei giorni scorsi è emersa la non conformità dei loculi presenti e quindi la loro necessaria sostituzione". Anche nella settimana seguente il Ferragosto il cimitero era stato chiuso per tre giorni per "ripristino igienico sanitario" ma nelle scorse settimane i cattivi odori, nauseanti, si erano ripresentati. La struttura in vetroresina e l’esposizione al sole al centro della polemica dei cittadini che in questi mesi hanno fatto davvero fatica a pregare i loro cari. Quindi la nuova chiusura nei giorni scorsi. "L’amministrazione comunale – viene spiegato – rende noto che è stato prontamente informato il fornitore affinché si attivi da subito per l’invio di nuovi moduli. Si informa altresì che nel lotto provvisorio ogni salma manterrà la stessa posizione originaria e una nuova lapide marmorea verrà installata in corrispondenza di ogni feretro. Tutti i costi verranno imputati ai responsabili di tale disservizio. Purtroppo i lavori di trattamento igienico sanitario sono risultati particolarmente complessi, per questa ragione la chiusura del cimitero si è prolungata per tre giorni. L’amministrazione comunale si scusa per tutti i disagi causati".

Luca Bongianni