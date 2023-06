Ciliegie, primavera bizzarra "I raccolti sono dimezzati per colpa della grandine"

di Sarah Esposito

Nonostante il meteo abbia inciso prepotentemente sulla maturazione delle ciliegie, il primo bilancio della 65esima sagra a Lari è positivo. "Lo scorso fine settimana – ha detto Riccardo Salvetti presidente dell’associazione turistica ProLoco Vivi Lari – le nostre ciliegie non sono bastate, colpa del maltempo che si è abbattuto nella settimana precedente e di quella grandinata di pochi minuti che ha compromesso il raccolto, per alcuni produttori, anche del 50%. Ci scusiamo con chi non ha trovato le protagoniste della sagra, ma noi ci teniamo a dire che utilizziamo soltanto le ciliegie di Lari, dei nostri otto produttori. Soprattutto adesso che siamo ad un passo dall’ottenere l’Igp". Un percorso lungo quello del riconoscimento dell’indicazione geografica protetta che potrebbe arrivare a una conclusione positiva proprio nei prossimi mesi.

"Speravamo di poter annunciare la buona notizia già durante questa edizione della sagra – continua – e invece dovremo aspettare la prossima. È stata pubblicata sulla gazzetta europea, ma per l’ufficialità devono passare 90 giorni. Intanto, se il meteo non fa altri capricci, per questo fine settimana, l’ultimo della festa, ci saranno ciliegie a sufficienza. Siamo molto soddisfatti di come sia andato il primo fine settimana. Fin dal primo pomeriggio del sabato c’erano nel borgo di Lari tante persone che sono diventate tantissime all’ora di cena e di sera con centinaia di giovani che sono venuti a ballare in piazza". Un evento che è riuscito a superare i confini provinciali e regionali. Durante il primo fine settimana sono stati consegnati anche i premi. La Ciliegia d’Oro è andata all’azienda agricola Gonnelli, mentre il miglior stand è andato all’azienda agricola Barsottini.

"Quest’anno – conclude – abbiamo avuto il piacere di essere contattati dalla Rai per parlare della nostra sagra e delle nostre ciliegie. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto". Il castello si prepara per il secondo e ultimo fine settimana di festa con tre giornate intense da venerdì 2 giugno fino a domenica 4 giugno con apertura degli stand la mattina alle 10.30 fino all’ora di cena. E poi spettacoli, intrattenimento e la musica che invaderà di nuovo la piazza del borgo. Un momento di festa e di celebrazione delle tante eccellenze locali.