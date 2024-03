Ciclismo, il grande evento. La Tirreno Adriatico. Chiuse scuole e strade

VOLTERRA

Conto alla rovescia per la terza tappa della 59esima edizione della Tirreno Adriatico, manifestazione sportiva di prestigio internazionale rivolta agli appassionati di ciclismo. Appuntamento mercoledì 6 marzo con partenza da Volterra. Un evento eccezionale e di prestigio, che per Volterra rappresenta un’opportunità di promozione turistica. Il percorso vede come punto di partenza piazza dei Priori e attraversa quindi via Matteotti I ciclisti usciranno, infine, da Porta a Selci. La gara partirà alle 10.

L’amministrazione comunale ha autorizzato la sospensione del traffico per la circolazione nelle strade interessate alla gara e il divieto di sosta. Nel dettaglio, la regolamentazione prevede in piazza dei Priori: divieto di sosta, con rimozione coatta, dalle 15 di martedì 5 alle 16 del 6 marzo. A Docciola e in via dei Filosofi divieto di sosta, con rimozione coatta, dalle 17 di martedì 5 alle 15 del giorno successivo con divieto di transito veicolare, dalle 7.30 fino al passaggio della corsa sulla Statale 68. La zona rossa interessa poi via D’Annunzio con divieto di transito veicolare, dalle 07.30 fino al passaggio corsa eccetto i residenti, piazza Martiri della Libertà con divieto di sosta, dalle 5 alle 14 del 6 marzo e zero auto dalle 6 alle 14 sempre per il giorno della gara. Stessa musica in piazza Boscaglia dove vige il divieto di sosta divieto di sosta dalle 17 di martedì 5 alle 14: del giorno successivo con divieto di transito veicolare, dalle 6 alle 14 del 6 marzo. La zona rossa interesserà anche viale Franco Porretti e i parcheggi Gioconovo e Vallebona, con divieto di sosta dalle 17 del 5 marzo alle 15 del giorno della gara con divieto di transito veicolare, dalle 6 alle 14 del giorno successivo, via Barsanti nel tratto compreso tra l’intersezione con Borgo Santo Stefano e l’intersezione con Viale Franco Porretti con il divieto di transito veicolare, dalle 8 alle 11 il 6 marzo. E ancora: via San Lino, via Ricciarelli, via Roma, via Franceschini, Vva Dei Sarti e piazza San Giovanni con divieto di transito veicolare e sosta dalle 8 alle 11 del 6 marzo. Sarà resa libera dal pagamento della tariffa la sosta dei veicoli nelle aree segnalate e non interessate dalla manifestazione. Inoltre, saranno disattivate le telecamere di controllo dei varchi della ztl dalle 15 del 5 marzo e nelle successive 24 ore. Le scuole saranno chiuse per la giornata della gara.