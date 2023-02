Cibi mal conservati, sporco e fumo Bar multato dai carabinieri del Nas

MONTOPOLI

Un bar, già finito nel mirino dei controlli in passato con provvedimenti di chiusura e sanzioni, è stato nuovamente sottoposto ad accertamenti dai carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno, al comando del tenente colonnello Michele Cataneo. E anche questa volta sono state riscontrate gravi irregolarità che hanno portato al sequestro di generi alimentari e a sanzioni nei confronti dei gestori per un totale di quasi 4.000 euro.

I controlli effettuati dai Nas hanno visto anche la collaborazione e il supporto dei militari della compagnia di San Miniato, competenti per territorio. Ai gestori del locale è stata contestata la "la detenzione per la somministrazione, all’interno di un frigo congelatore, di alimenti vari, in particolare carne e pesce, privi di rintracciabilità", "l’aver mantenuto i locali dell’attività in precarie condizioni igienico sanitarie per deposito diffuso di unto e scarti di precedenti lavorazioni", "l’aver omesso di vigilare sul rispetto del divieto di fumare, per il rinvenimento di diversi portacenere con mozziconi di sigarette, ubicati in un locale annesso" e "la mancata compilazione delle schede di rilevazione delle temperature dei frigoriferi". Il titolare della concessione dell’esercizio pubblico è stato segnalato hanno segnalato alle autorità sanitaria (in questo caso l’Asl Toscana centro) e amministrativa (la Regione e il Comune di Montopoli) per gli ulteriori provvedimenti che dovessero ritenere necessari.

Nello specifico, poi, i militari hanno sequestrato in via cautelare 35 chilogrammi di alimenti ed elevate sanzioni amministrative per circa 4mila euro. Ma, più che il quantitativo di merce sequestrata (trentacinque chili non sono neanche tanti per un’attività di ristoro), è preoccupante tutto il resto. Cioè la mancanza di adeguata pulizia e igiene, il fumare nei locali dedicati all’attività di preparazione dei cibi o di magazzino e, in generale, la condotta dell’attività.

Senza escludere il fatto che già in passato lo stesso bar aveva già subito provvedimenti simili, e anche un periodo di chiusura, per lo stesso problema. Il locale, peraltro, trovandosi in una zona particolarmente strategica anche per il ritrovo di automobilisti, è molto frequentato a ogni ora del giorno e della notte.

